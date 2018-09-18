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11:56, 18 сентября 2018 2 890
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Михайловец вырастил около дома более ста кустов конопли

Михайловец вырастил около дома более ста кустов конопли

Житель Михайлова вырастил на огороженной территории около своего дома 106 кустов конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Соседи рассказали оперативникам, что 62-летний мужчина иногда выпивал, но вел себя спокойно. Однако внимание местных жителей привлекли «какие-то странные растения» на его участке.

При осмотре дома полицейские нашли более килограмма марихуаны — первый урожай с незаконной плантации.

В отношении михайловца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.

Сейчас оперативники выясняют, где злоумышленник взял семена конопли и что собирался делать с наркотиками.


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