Михайловец вырастил около дома более ста кустов конопли

Житель Михайлова вырастил на огороженной территории около своего дома 106 кустов конопли. Об этом сообщила
Соседи рассказали оперативникам, что 62-летний мужчина иногда выпивал, но вел себя спокойно. Однако внимание местных жителей привлекли «какие-то странные растения» на его участке.
При осмотре дома полицейские нашли более килограмма марихуаны — первый урожай с незаконной плантации.
В отношении михайловца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.
Сейчас оперативники выясняют, где злоумышленник взял семена конопли и что собирался делать с наркотиками.