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15:13, 18 сентября 2018 231
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Машину рязанца обокрали через приоткрытое окно

Машину рязанца обокрали через приоткрытое окно

Машину рязанца обокрали через окно, которое он не закрыл до конца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

24-летний пострадавший рассказал полицейским, что припарковался на ночь около дома на улице Советской Армии. Утром он обнаружил, что из машины пропали портмоне с документами, электрический насос и сумка с набором автомобилиста.

Осматривая место преступления, эксперт-криминалист обнаружил следы, которые вывели его на 23-летнего рязанца. Ранее молодой человек уже попадался полиции за административное правонарушение.

Выяснилось, что злоумышленник выпивал во дворе вместе с 25-летним приятелем. Мужчины заметили открытое окно машины и решили ее ограбить.

Похищенное они пытались продать случайным знакомым.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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