Машину рязанца обокрали через приоткрытое окно

Машину рязанца обокрали через окно, которое он не закрыл до конца. Об этом сообщила
24-летний пострадавший рассказал полицейским, что припарковался на ночь около дома на улице Советской Армии. Утром он обнаружил, что из машины пропали портмоне с документами, электрический насос и сумка с набором автомобилиста.
Осматривая место преступления, эксперт-криминалист обнаружил следы, которые вывели его на 23-летнего рязанца. Ранее молодой человек уже попадался полиции за административное правонарушение.
Выяснилось, что злоумышленник выпивал во дворе вместе с 25-летним приятелем. Мужчины заметили открытое окно машины и решили ее ограбить.
Похищенное они пытались продать случайным знакомым.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.