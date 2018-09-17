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9:36, 17 сентября 2018 1 783
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Зарубившему собутыльников рыбновцу вынесут приговор во вторник

Зарубившему собутыльников рыбновцу вынесут приговор во вторник

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 18 сентября, в Рязанском областном суде вынесут приговор жителю Рыбновского района, который зарубил топором собутыльников.

Инцидент произошел еще в августе 2017 года, когда трое мужчин выпивали в квартире и поссорились. 35-летний рыбновец несколько раз ударил своего приятеля и его отчима топором по голове. Оба мужчины скончались.

Подсудимого задержали спустя полтора месяца поисков, он скрывался у случайных знакомых.

Мужчина признал свою вину, но добавил, что не согласен с несколькими нюансами в описании дела. По его словам, он взял топор, чтобы припугнуть одного собутыльника, а второго устранил, как свидетеля.


© RZN.info

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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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