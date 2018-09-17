Зарубившему собутыльников рыбновцу вынесут приговор во вторник

Во вторник, 18 сентября, в Рязанском областном суде вынесут приговор жителю Рыбновского района, который зарубил топором собутыльников.
Инцидент произошел еще в августе 2017 года, когда трое мужчин выпивали в квартире и поссорились. 35-летний рыбновец несколько раз ударил своего приятеля и его отчима топором по голове. Оба мужчины скончались.
Подсудимого задержали спустя полтора месяца поисков, он скрывался у случайных знакомых.
Мужчина признал свою вину, но добавил, что не согласен с несколькими нюансами в описании дела. По его словам, он взял топор, чтобы припугнуть одного собутыльника, а второго устранил, как свидетеля.