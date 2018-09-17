За неделю пожарные Рязанского района 11 раз тушили мусор

За прошедшую неделю, 10-16 сентября, пожарные Рязанского района 11 раз выезжали на тушение мусора. Возгорания зафиксировали в Мурминском, Дубровическом, Полянском, Турлатовском, Дядьковском, Заборьевском и Варсковском поселениях, сообщил официальный
Кроме того, 12 раз тушили траву, которая горела в Заборьевском, Дядьковском, Дубровическом, Листвянском, Заокском, Высоковском, Мурминском и Льговском поселении.
Рязанцам напомнили, что по всех области продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей региона призвали не разводить огонь в лесу, а также не сжигать траву и мусор, в том числе на приусадебных участках.
Нарушителям грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.