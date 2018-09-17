Во вторник на шести улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 18 сентября, на шести улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта с 09:30 до 16:00 воды не будет по адресам:
- улица Циолковского, дома №№1/7, 3, 7, 9, 11, 13, 6, 6 корпус 1, 5;
- улица Урицкого, дома №№1/9, 3, 7, 9, 5, 5 корпус 1, 11/61, 7 корпус 1, 3 корпус 1;
- улица Новая, дома №№63 (детский сад №6), 108, 110.
С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:
- улица Чернышевского, дома №№4, 6, 6а, 8, 8а, 10;
- улица Братиславская, дома №№½, 5/1, 2 корпус 1;
- улица Гоголя, дома №№3а, 7а.