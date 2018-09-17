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17:35, 17 сентября 2018 392
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Во вторник на шести улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник на шести улицах Рязани отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 18 сентября, на шести улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 09:30 до 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица Циолковского, дома №№1/7, 3, 7, 9, 11, 13, 6, 6 корпус 1, 5;
  • улица Урицкого, дома №№1/9, 3, 7, 9, 5, 5 корпус 1, 11/61, 7 корпус 1, 3 корпус 1;
  • улица Новая, дома №№63 (детский сад №6), 108, 110.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица Чернышевского, дома №№4, 6, 6а, 8, 8а, 10;
  • улица Братиславская, дома №№½, 5/1, 2 корпус 1;
  • улица Гоголя, дома №№3а, 7а.

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3 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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