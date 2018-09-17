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13:48, 17 сентября 2018 1 828

В «Снегирях» отметили День поселка

В «Снегирях» отметили День поселка

В минувшие выходные в загородном поселке «Снегири» прошел праздник. День поселка стартовал с поздравительной речи руководителя проекта Александра Мамушкина, который рассказал собравшимся жителям о ближайших планах по благоустройству «Снегирей». Для гостей праздника и, в частности, для детей подготовили развлекательную программу.

«Еще в начале мероприятия дети обнаружили радиоуправляемые автомобили и радостно принялись тестировать их на прочность: машинки скрипели, но натиск выдержали. Мега-боулинг казался подходящим занятием для самых маленьких, но первый страйк случился ближе к концу праздника — только когда к забаве подключились взрослые», — рассказали организаторы.

По их словам, аниматорам было по-настоящему жарко: они провели зарядку под музыку и веселые старты. «Дети были в восторге! После эпического противостояния в перетягивании каната очень кстати пришлись фрукты и чай со сладостями. А одна из семей принесла огромную корзину с грушами, дружным поеданием которых завершился футбольный матч», — отметили организаторы.

Подробную информацию о загородном поселке «Снегири» можно узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 52-20-52.


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