В «Снегирях» отметили День поселка

В минувшие выходные в загородном поселке «Снегири» прошел праздник. День поселка стартовал с поздравительной речи руководителя проекта Александра Мамушкина, который рассказал собравшимся жителям о ближайших планах по благоустройству «Снегирей». Для гостей праздника и, в частности, для детей подготовили развлекательную программу.
«Еще в начале мероприятия дети обнаружили радиоуправляемые автомобили и радостно принялись тестировать их на прочность: машинки скрипели, но натиск выдержали. Мега-боулинг казался подходящим занятием для самых маленьких, но первый страйк случился ближе к концу праздника — только когда к забаве подключились взрослые», — рассказали организаторы.
По их словам, аниматорам было по-настоящему жарко: они провели зарядку под музыку и веселые старты. «Дети были в восторге! После эпического противостояния в перетягивании каната очень кстати пришлись фрукты и чай со сладостями. А одна из семей принесла огромную корзину с грушами, дружным поеданием которых завершился футбольный матч», — отметили организаторы.
Подробную информацию о загородном поселке «Снегири» можно узнать на