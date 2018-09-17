В скопинском медцентре отремонтировали кабинеты и сделали картотеку

В скопинском медицинском центре отремонтировали кабинеты и сделали картотеку. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В детской поликлинике обновили помещения для приема пациентов и холлы. Подростковый кабинет и кабинет функциональной диагностики перевели из детской поликлиники в пустовавшую часть больничного комплекса.
На прежних площадях сделали медицинскую картотеку, кабинет доврачебного приема. Последний должен уменьшить очередь. Также в медцентре появился стол справок для посетителей.
Кроме того, рабочие привели в порядок инфекционное отделение.