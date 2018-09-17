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17:14, 17 сентября 2018 1 445
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В Шацке вандалы в третий раз с начала года устроили погром в парке

В Шацке вандалы в третий раз с начала года устроили погром в парке

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацке вандалы в третий раз с начала года устроили погром в парке. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Злоумышленники сломали новые лавочки и испортили детскую площадку.

«Что примечательно, летом, когда студенты и учащиеся отдыхали на каникулах, никаких инцидентов не случалось. Я не утверждаю, что вандалы именно они, но все-таки подозрительно», — отметил глава Шацкого городского поселения Вера Булгакова.

Два предыдущих погрома были в парке весной.

По подозрению в причастности к погрому задержали жителя Шацка.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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