В Шацке вандалы в третий раз с начала года устроили погром в парке. Об этом сообщает издательство «
Злоумышленники сломали новые лавочки и испортили детскую площадку.
«Что примечательно, летом, когда студенты и учащиеся отдыхали на каникулах, никаких инцидентов не случалось. Я не утверждаю, что вандалы именно они, но все-таки подозрительно», — отметил глава Шацкого городского поселения Вера Булгакова.
Два предыдущих погрома были в парке весной.
По подозрению в причастности к погрому задержали жителя Шацка.