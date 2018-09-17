В Рязани с поличным поймали серийных воров

В Рязани с поличным задержали троих мужчин, которые совершили серию краж. Они вскрыли шесть гаражей в областном центре, Турлатове и Рыбном, сообщила
В частности, злоумышленники успели успели похитить автомобильные колеса и запчасти, металлическую лестницу, наборы инструментов, надувную лодку и лодочный мотор, мотоблок, бензотриммер и четыре мотоцикла.
Все это они пытались продать через интернет или реальным покупателям.
Оперативники выяснили, что к кражам причастны двое рязанцев в возрасте 26-ти и 17-ти лет и их 23-летний приятель из Рыбного. В двух их гаражах обнаружили похищенные вещи.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.