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22:05, 17 сентября 2018 205
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В Рязани проведут чемпионат шеф-поваров

В Рязани проведут чемпионат шеф-поваров

Фото: Pixabay.com

В Рязани проведут чемпионат шеф-поваров. Отборочный тур на финал командных соревнований «Chef a la Russe — 2019» организуют 28 сентября, сообщил сайт администрации города.

В кулинарном конкурсе поучаствуют десять команд из рязанских ресторанов. Каждая из них (два повара и кондитер) должны приготовить «Национальный обед» из трех блюд: холодной закуски, горячего блюда и десерта.

У всех участников будет одинаковый набор продуктов и посуды.

Блюда оценит профессиональное жюри, председателем которого выступит президент Российской национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев.

Начало в 9:00 в Рязанском технологическом колледже (проезд Гоголя, дом №6).


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