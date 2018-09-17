В Рязани проведут чемпионат шеф-поваров. Отборочный тур на финал командных соревнований «Chef a la Russe — 2019» организуют 28 сентября,
В кулинарном конкурсе поучаствуют десять команд из рязанских ресторанов. Каждая из них (два повара и кондитер) должны приготовить «Национальный обед» из трех блюд: холодной закуски, горячего блюда и десерта.
У всех участников будет одинаковый набор продуктов и посуды.
Блюда оценит профессиональное жюри, председателем которого выступит президент Российской национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев.
Начало в 9:00 в Рязанском технологическом колледже (проезд Гоголя, дом №6).