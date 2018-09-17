В касимовских учебных заведениях работали преподаватели без справок от психиатра

Перед началом учебного года в учебных заведениях Касимовского района провели проверку. Об этом сообщил
Оказалось, что некоторые преподаватели работали без справки от психиатра.
Согласно закону, такое освидетельствование необходимо проходить не реже одного раза в пять лет.
По результатам проверки к административной ответственности привлекли должностное лицо касимовского техникума водного транспорта, ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении директоров восьми образовательных организаций возбудили административные производства по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.