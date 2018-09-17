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16:35, 17 сентября 2018 1 488
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В касимовских учебных заведениях работали преподаватели без справок от психиатра

В касимовских учебных заведениях работали преподаватели без справок от психиатра

Перед началом учебного года в учебных заведениях Касимовского района провели проверку. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Оказалось, что некоторые преподаватели работали без справки от психиатра.

Согласно закону, такое освидетельствование необходимо проходить не реже одного раза в пять лет.

По результатам проверки к административной ответственности привлекли должностное лицо касимовского техникума водного транспорта, ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении директоров восьми образовательных организаций возбудили административные производства по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.


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