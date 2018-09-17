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22:40, 17 сентября 2018 242
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В Александро-Невском районе начали строить детский сад за 42 миллиона

В Александро-Невском районе начали строить детский сад за 42 миллиона

Фото: Издательство «Пресса»

В номом микрорайоне в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района начали строить детский сад. На него выделили 42 милиона рублей, сообщает издательство «Пресса».

На стройке работают 25 человек, четыре самосвала, два крана, два длинномера, на которых привозят строительные материалы, и два погрузчика. Детский сад на 35 мест должны сдать к концу октября.

«У строителей рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается с наступлением темноты. Даже обедают они на стройке», — пояснил мастер Сергей Юхтин.

В здании настилают полы, устанавливают оконные блоки, прокладывают сантехнические сети. Рабочие делают дорогу и изгородь, они уже устанвоили фонари.

«Старое здание детского сада в селе Боровок находится в предаварийном состоянии, поэтому детсад решено закрыть, — рассказала начальник управления образованияТатьяна Федотова. — Новый садик уже получил название „Колосок“. В нем будет две разновозрастные группы, что позволит улучшить качество дошкольного образования у детей в селе Боровок».

Федотова отметила, что с открытием сада появятся новые рабочие места: нужен будет второй воспитатель и его помощник, еще один повар, оператор котельной и прачка.


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