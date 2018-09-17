В Александро-Невском районе начали строить детский сад за 42 миллиона

В номом микрорайоне в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района начали строить детский сад. На него выделили 42 милиона рублей, сообщает издательство «
На стройке работают 25 человек, четыре самосвала, два крана, два длинномера, на которых привозят строительные материалы, и два погрузчика. Детский сад на 35 мест должны сдать к концу октября.
«У строителей рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается с наступлением темноты. Даже обедают они на стройке», — пояснил мастер Сергей Юхтин.
В здании настилают полы, устанавливают оконные блоки, прокладывают сантехнические сети. Рабочие делают дорогу и изгородь, они уже устанвоили фонари.
«Старое здание детского сада в селе Боровок находится в предаварийном состоянии, поэтому детсад решено закрыть, — рассказала начальник управления образованияТатьяна Федотова. — Новый садик уже получил название „Колосок“. В нем будет две разновозрастные группы, что позволит улучшить качество дошкольного образования у детей в селе Боровок».
Федотова отметила, что с открытием сада появятся новые рабочие места: нужен будет второй воспитатель и его помощник, еще один повар, оператор котельной и прачка.