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8:57, 17 сентября 2018 770
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Скворцовой предложили ввести в России «сухой закон»

Скворцовой предложили ввести в России «сухой закон»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России «сухой закон». Об этом передает РИА «Новости».

Он предложил ввести «сухой закон» до того, как в алкогольной отрасли наведут порядок.

Милонова, «сухой хакон» нужно ввести «до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны».

Депутат предложил пересмотреть способы рекламы спиртного и также выработать стратегию с «алкоголизацией населения» и продажей низкокачественного спиртного.

Меры, по его словам, нужно принимать «сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным „королям“, наживающихся на здоровье нашей нации».

По мнению Милонова, уровень потребления алкоголя в стране остается высоким, но качество спиртного не соответсвует утвержденным стандартам.

Он подчеркнул, что «в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма».

«К бутылке» тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры", — заявил Милонов.

Политик также сравнил статистику за последние годы и подчеркнул, что прежде таких объемов потребления спиртного не было.


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