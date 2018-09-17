Рязанцы стали в полтора раза чаще использовать карты для оплаты покупок или услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Банком России.
За первое полугодие 2018 года жители области совершили 47,2 млн операций по картам. Это на 22,2% больше, чем в 2017 году.
Только в организациях торговли и услуг региона с помощью карт провели 34,3 млн операций на общую сумму 32 млрд рублей.
При этом отмечается, что рязанцы предпочитают использовать карты для оплаты небольших покупок: средний чек составил 930 рублей.