Признанного невменяемым ростовчанина осудят за убийство отца по дороге в Рязань

18-летнего жителя Ростовской области, избившего до смерти отца, с которым он ехал в Рязань, признали невменяемым. Об этом сообщила
По версии следствия, вечером 30 апреля 2018 года 58-летний ростовчанин вместе с 18-летним сыном ехали из Воронежской области в Рязань для торговли искусственными цветами и солнцезащитными очками.
По дороге молодой человек, находившийся под действием таблеток-миорелаксантов стал избивать отца. Мужчина остановился, но сын продолжил избивать его на улице. Это заметили водитель и пассажир автомобиля, проезжавшего мимо.
Потерпевшего доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы спустя три дня.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза обнаружила у молодого человека психические и поведенческие расстройства, которые начались после употребления миорелаксантов. Из-за медикаментов в момент убийства ростовчанин не мог осознать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.