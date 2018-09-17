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15:17, 17 сентября 2018 1 174
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Признанного невменяемым ростовчанина осудят за убийство отца по дороге в Рязань

Признанного невменяемым ростовчанина осудят за убийство отца по дороге в Рязань

18-летнего жителя Ростовской области, избившего до смерти отца, с которым он ехал в Рязань, признали невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.

По версии следствия, вечером 30 апреля 2018 года 58-летний ростовчанин вместе с 18-летним сыном ехали из Воронежской области в Рязань для торговли искусственными цветами и солнцезащитными очками.

По дороге молодой человек, находившийся под действием таблеток-миорелаксантов стал избивать отца. Мужчина остановился, но сын продолжил избивать его на улице. Это заметили водитель и пассажир автомобиля, проезжавшего мимо.

Потерпевшего доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы спустя три дня.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза обнаружила у молодого человека психические и поведенческие расстройства, которые начались после употребления миорелаксантов. Из-за медикаментов в момент убийства ростовчанин не мог осознать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.


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