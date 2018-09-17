Под Псковом в ДТП погиб петербургский оперный певец

Под Псковом произошло смертельное ДТП, в котором погиб петербургский оперный певец Михаил Луконин. Ему было 49 лет, пишут «
С места происшествия появилось видео. Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на большой скорости врезалась фура. Грузовик влетел в машины, стоявшие в пробке из-за ремонта дороги. Автомобили, которые задела фура, вылетели в кювет. Основной удар пришелся на машину Луконина.
Михаил Луконин известен в Петербурге как автор песен к знаменательным датам, событиям, связанным с историей города.