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11:52, 17 сентября 2018 1 598
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Около Рязанского кремля нарисовали свастику 1

Около Рязанского кремля нарисовали свастику

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Около Рязанского кремля появилась свастика. Неизвестные нарисовали изображение битумом на тротуаре около здания Рязанской епархии.

Свастику уже начали стирать.

Отметим, что автора могут привлечь к административной ответственности.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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