К выходным в Рязанскую область вернется тепло. Прогноз на неделю

Тепло вернется в Рязанскую областиь к выходным, 22-23 сентября. Об этом сообщил
Во вторник, 18 сентября, в регионе ожидается дождь и облачная погода, температура не поднимется выше +19 градусов.
В ночь на среду похолодает до +7 градусов. Днем будет солнечно, ожидается до +20 градусов.
К четвергу в регион вернется потепление. Ночью синоптики пообещали до +11 градусов, днем столбики термометров покажут до +24 градусов.
В пятницу в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. В выходные также будет тепло и солнечно. Ночная температура не поднимется выше +11, +12 градусов.