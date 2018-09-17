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12:20, 17 сентября 2018 451

Эксперты рассчитали подорожание ипотеки для рязанцев

Эксперты рассчитали подорожание ипотеки для рязанцев

Ипотечные ставки в банках и их рязанских филиалах в ближайшее время вырастут до 10-10,5%. Об этом заявили эксперты крупнейших кредитных организаций России, пишет газета «Известия». Часть банков уже ужесточила условия выдачи жилищных кредитов.

Отмечается, что причиной подорожания кредитов стало заявление Центробанка о повышении ключевой ставки, то есть процента, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам, которые затем предоставляют кредиты населению.

«После заявления Центробанка о подъеме ключевой ставки у рязанцев остается всего несколько недель на заключение ипотечного кредита. До того, как банки предложат гражданам новые ипотечные продукты с более высокой процентной ставкой, можно успеть приобрести квартиру в ипотеку под более выгодный, старый процент», — пояснили в пресс-службе «Северной компании», рязанского застройщика, входящего в топ-50 федерального рейтинга по объему сданного в 2018 году жилья.

«Если поторопиться с заключением договора, то действующая низкая ставка будет действовать на протяжении всего срока кредита, а повышение ставок банками никак не повлияет на размеры платежей», — заявили в пресс-службе компании.

Рязанцы могут бесплатно получить консультацию по выбору наиболее подходящего ипотечного продукта и подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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