Эксперты рассчитали подорожание ипотеки для рязанцев

Ипотечные ставки в банках и их рязанских филиалах в ближайшее время вырастут до 10-10,5%. Об этом заявили эксперты крупнейших кредитных организаций России, пишет газета «
Отмечается, что причиной подорожания кредитов стало заявление Центробанка о
«После заявления Центробанка о подъеме ключевой ставки у рязанцев остается всего несколько недель на заключение ипотечного кредита. До того, как банки предложат гражданам новые ипотечные продукты с более высокой процентной ставкой, можно успеть приобрести квартиру в ипотеку под более выгодный, старый процент», — пояснили в пресс-службе «Северной компании», рязанского застройщика, входящего в топ-50 федерального рейтинга по объему сданного в 2018 году жилья.
«Если поторопиться с заключением договора, то действующая низкая ставка будет действовать на протяжении всего срока кредита, а повышение ставок банками никак не повлияет на размеры платежей», — заявили в пресс-службе компании.
Рязанцы могут бесплатно получить консультацию по выбору наиболее подходящего ипотечного продукта и подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».
Офис «