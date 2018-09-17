Более 70 ударов. Сасовцу вынесли приговор за убийство дяди

Сасовцу, забившему дядю до смерти, вынесли приговор. Об этом
Вечером 16 марта 2017 года мужчины пили алкоголь. Во время ссоры дядя взял в руки нож и начал угрожать племяннику. В ответ тот стал бить родственника ножкой деревянного стула, а затем и металлической кочергой. В результате пострадавший получил более 70 повреждений, в том числе открытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался.
«Наличие такого количества повреждений полностью опровергло утверждение стороны защиты, что молодой человек наносил удары из желания защитить себя от физического насилия со стороны более крупного и физически развитого потерпевшего, аморальность поведения которого суд признал смягчающим наказание обстоятельством», — отметили в пресс-релизе.
27-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК. Его приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.