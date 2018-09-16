В Черезовский пруд в Дашково-Песочне сливают кипяток. Об этом очевидец сообщил в группе «
По словам автора сообщения, кипяток сливают уже в четвертый раз за лето. Он отметил, что от этого погибают рыба и утки.
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В Черезовский пруд в Дашково-Песочне сливают кипяток. Об этом очевидец сообщил в группе «
По словам автора сообщения, кипяток сливают уже в четвертый раз за лето. Он отметил, что от этого погибают рыба и утки.
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