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13:00, 16 сентября 2018 542
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В Черезовский пруд слили кипяток — очевидцы

В Черезовский пруд слили кипяток — очевидцы

В Черезовский пруд в Дашково-Песочне сливают кипяток. Об этом очевидец сообщил в группе «Интересная Рязань» «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, кипяток сливают уже в четвертый раз за лето. Он отметил, что от этого погибают рыба и утки.


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