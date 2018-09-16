В Британии ищут еще двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей. Об этом пишет газета The Sunday Times, передает «
По данным источника издания, один из подозреваемых — куратор операции и сотрудник посольства, а второй — врач, который также следил за операцией в Солсбери. По мнению следователей, врач мог понадобиться для проверки того, чтобы исполнители сами не подверглись действию отравляющего вещества.
Напомним, Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
13 сентября они дали интервью каналу Russia Today (RT). В нем они заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Солсбери ездили, чтобы посмотреть на «знаменитый во всей Европе собор».