Лавров наградил Рязанский драмтеатр за вклад в развитие сотрудничества между Россией и Германией

В пятницу, 14 сентября, в Берлине наградили Рязанский драмтеатр «за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией». Об этом сообщили на
Награждение прошло на заключительном мероприятии Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств 2017 — 2018. 30 из 260 номинированных проектов получили дипломы от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
«Любой диалог хуже монолога. А сегодня мы видим примеры потрясающего диалога между людьми, которые, несмотря на разные политические позиции наших государств по некоторым вопросам, находят пространство для налаживания контактов в другом измерении. Бесценное достояние наших народов — это то, что после двух войн, мы довольно быстро нашли возможность примирения. Уникальный пример во всем мире. И те проекты, которые вы представляете сегодня, являются гарантией сохранения этого достояния», — отметил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.