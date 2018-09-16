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16:54, 16 сентября 2018 232
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Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет — Шойгу

Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет — Шойгу

Фото: Минобороны России

Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Глава военного ведомства отметил, что государственная программа вооружений рассчитана на 10 лет, но нужны «промежуточные точки отсчета».

Также Шойгу рассказал, что с 2013 года в России привели в соответствие с современными условиями почти 140 полигонов.

Напомним, с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке проходят учения «Восток-2018», которые стали самыми масштабными за последние 37 лет.


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