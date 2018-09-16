Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «
Глава военного ведомства отметил, что государственная программа вооружений рассчитана на 10 лет, но нужны «промежуточные точки отсчета».
Также Шойгу рассказал, что с 2013 года в России привели в соответствие с современными условиями почти 140 полигонов.
Напомним, с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке проходят учения «Восток-2018», которые стали самыми масштабными за последние 37 лет.