Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин

Правительство увеличит нефтяникам субсидию для сдерживания цен на бензин. При текущих ценах это позволит компаниям получить дополнительно 200 млрд руб, передает
Как пояснил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, изменится расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо.
Представители министерств и крупнейших нефтяных компаний решили, что если нетбэк (экспортная цена топлива минус расходы на транспорт и пошлину) превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они не дополучили при поставке на внутренний рынок, а не на экспорт.
На эту сумму снизят закупку валюты и трансфер в Фонд национального благосостояния.
Сроки введения надбавки обсуждаются.