Крымский мост простоит еще 100 лет. Об этом заявил предеседатель совета директоров компании-генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, передает «
По его словам, в случае землетрясений мост устоит благодаря сваям, установленным под разным углом. Он добавил, что пролеты моста сделаны достаточно широкими, поэтому, «если пойдут льды, они пойдут мимо».
Напомним, мост строится с 2015 года. В мае 2018-го открыли движение по его автомобильной части, а на 2019-й запланировано открытие по нему железнодорожного сообщения.