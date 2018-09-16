К середине недели в Москву вернется летняя погода. Об этом заявил «
«У москвичей мрачное настроение — дождь, похолодало. Но во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя, а во-вторых, сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что это на 8 градусов выше нормы. Летняя погода вернется благодаря притоку очень теплого воздуха с юго-запада, который обеспечивает блокирующий антициклон на среднем уровне тропосферы.
При этом синоптик отметил, что такая погода сохраниться и в субботу, похолодание не прогнозируется даже на воскресенье.