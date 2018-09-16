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15:53, 16 сентября 2018 1 313
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К середине недели в Москву вернется летняя погода 1

К середине недели в Москву вернется летняя погода

К середине недели в Москву вернется летняя погода. Об этом заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«У москвичей мрачное настроение — дождь, похолодало. Но во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя, а во-вторых, сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что это на 8 градусов выше нормы. Летняя погода вернется благодаря притоку очень теплого воздуха с юго-запада, который обеспечивает блокирующий антициклон на среднем уровне тропосферы.

При этом синоптик отметил, что такая погода сохраниться и в субботу, похолодание не прогнозируется даже на воскресенье.


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