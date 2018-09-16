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12:28, 16 сентября 2018 847
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Эксперты составили топ-5 автомобилей для кругосветного путешествия

Эксперты составили топ-5 автомобилей для кругосветного путешествия

Эксперты составили топ-5 автомобилей, которые подойдут для кругосветного путешествия. Список опубликовало издание Speedme.

На первом месте оказался Toyota Land Cruiser 200. По словам специалистов, автомобиль обладает высокой проходимостью, вместительным салоном, мощным двигателем и другими характеристиками, подходящими для путешествия.

Второе место занял Land Rover Freelander 2. Отмечается, что модель можно назвать одной из самых «зимоустойчивых» на нашем рынке.

В тройку лидеров попал Volkswagen Touareg, оснащенный «умным» полным приводом с системой динамического перераспределения крутящего момента. Эксперты отметили, что ночью путешественникам пригодятся светодиодные фары, а также камеры и сенсоры, которыми оснащена модель.

Четвертое место занял Audi Q7, также обладающий рядом электронных помощников. Топ замыкает BMW X5, безопасность которого отметили спецаилисты.


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