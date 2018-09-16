Археологи нашли на юге Египта статую сфинкса

Археологи нашли на юге Египта миниатюрного сфинкса — статую в облике животного с лицом человека. Об этом сообщило в воскресенье министерство по делам древностей, передает
По оценкам специалистов, находке более двух тысяч лет, относится она, скорее всего, к эпохе Птолемеев (331 год до н.э. — 31 год н.э.).
Статуя имеет небольшие размеры — 28 сантиметров в ширину по основанию постамента. Памятник находится в отличном состоянии, сохранились даже краски — глаза, брови и зрачки статуи из песчаника были выделены темным цветом.
Сфинкса нашли во время ремонта в храме Ком-Омбо. Ранее в нем же нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, а также бюст римского императора Марка Аврелия.