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17:30, 16 сентября 2018 404
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Археологи нашли на юге Египта статую сфинкса

Археологи нашли на юге Египта статую сфинкса

Фото: Pixabay.com

Археологи нашли на юге Египта миниатюрного сфинкса — статую в облике животного с лицом человека. Об этом сообщило в воскресенье министерство по делам древностей, передает ТАСС.

По оценкам специалистов, находке более двух тысяч лет, относится она, скорее всего, к эпохе Птолемеев (331 год до н.э. — 31 год н.э.).

Статуя имеет небольшие размеры — 28 сантиметров в ширину по основанию постамента. Памятник находится в отличном состоянии, сохранились даже краски — глаза, брови и зрачки статуи из песчаника были выделены темным цветом.

Сфинкса нашли во время ремонта в храме Ком-Омбо. Ранее в нем же нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, а также бюст римского императора Марка Аврелия.


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2 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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