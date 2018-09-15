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12:29, 15 сентября 2018 1 432
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В Рязани стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ

В Рязани стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ

Фото: Администрация Рязани

В Рязани стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация, которая проводится ежегодно в предэпидемический период — в сентябре и октябре.

«Она позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы от этой инфекции», — говорится в сообщении.

Вакцинацию рекомендуют всем группам населения, но особенно лицам из групп риска:

  • детям до шести месяцев;
  • детям, посещающим дошкольные учреждения образования;
  • учащимся 1-11 классов;
  • студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений;
  • работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания;
  • взрослым старше 60 лет;
  • лицам, подлежащим призыву на военную службу;
  • лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, болезнями почек, метаболическими нарушениями и ожирением.

Данным категориям населения прививки делают в государственных медицинских организациях бесплатно.


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