В Михайловском районе освятили Богоявленский храм. Фото

В Михайловском районе освятили Богоявленский храм. Об этом сообщил
В день памяти новомученицы Наталии Скопинской, 14 сентября, Богоявленский храм в селе Чурики отпраздновал свое «второе рождение» — там совершили малый чин его освящения. Чин и последующую Божественную литургию в храме возглавил епископ Скопинский и Шацкий Федорит.
Отмечается, что благодаря святой Наталии Скопинской в 30-е годы прихожане храма в Чуриках не побоялись потребовать в сельсовете сохранения за ними части их храма. «О ее роли в защите святыни знали все, и арест не заставил себя долго ждать. Родные лишь в 90-х годах узнали, что она была расстреляна на Бутовском полигоне в день церковного новолетия, 14 сентября 1937 года», — рассказли в сообщении.
Храм закрыли, и он долгое время не действовал. Верующие собирались в молельном доме, переоборудованном из бывшего здания сельской администрации. Два года назад в Чуриках был совершен молебен и освящена и установлена на стене храма мемориальная доска в ее честь. «Теперь же жители Чуриков вновь смогут молиться на службах в Богоявленском храме, как это делала их землячка и молитвенница за них новомученица Наталия», — отметили в сообщении.