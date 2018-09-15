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13:49, 15 сентября 2018 422
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Социологи выяснили число счастливых россиян

Социологи выяснили число счастливых россиян

Социологи выяснили число счастливых россиян. Соответствующий опрос провели в 52 субъектах России, сообщил сайт аналитического агентства «Левада-центр».

70% опрошенных считают себя счастливыми людьми, при этом 74% из них считают, что это благодаря семье и детям. Около 19% вдохновляются жизнью самой по себе и миром вокруг, 18% — работой, любимым делом и заработком. Лишь 5% чувствуют себя счастливыми благодаря путешествиям и хобби.

Основная причина, которая мешает каждому второму (54%) быть счастливым, — это неинтересная работа или низкая зарплата. Молодых россиян больше заботит недовольство властью и неудовлетворительное положение дел в стране (17%), а вот тех, кто постарше — проблемы со здоровьем и смерть близких (15%). 11% россиян делает несчастными неблагополучие в семье, а 9% - отсутствие радости и любви в жизни.

Опрос водился с 23 по 30 августа в 136 населенных пунктах. В нем поучаствовало 1600 человек от 18 лет.


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