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9:29, 15 сентября 2018 864
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Рязанка похитила смартфон у сотрудницы аппарата президента России

Рязанка похитила смартфон у сотрудницы аппарата президента России

Рязанка похитила смартфон у сотрудницы аппарата президента России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая работает секретарем в аппарате президента. Она рассказала, что в аптеке на улице Народного Ополчения из ее сумки вытащили iPhone X стоимостью около 76 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские на улице Генерала Глаголева задержали 25-летнюю рязанку, которую «полностью изобличили в совершении преступления».

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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