Рязанка похитила смартфон у сотрудницы аппарата президента России. Об этом сообщает агентство городских новостей «
В полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая работает секретарем в аппарате президента. Она рассказала, что в аптеке на улице Народного Ополчения из ее сумки вытащили iPhone X стоимостью около 76 тысяч рублей.
В ходе розыска полицейские на улице Генерала Глаголева задержали 25-летнюю рязанку, которую «полностью изобличили в совершении преступления».
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.