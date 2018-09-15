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20:30, 15 сентября 2018 147
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Около пяти тысяч человек прошли по Риге в защиту русских школ

Около пяти тысяч человек прошли по Риге в защиту русских школ

Фото: Pixabay.com

В Риге прошло шествие в защиту русских школ. В нем приняли участие около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс».

Акцию организовал Русский союз Латвии. В РСЛ считают, что полный перевод на обучение на латышском языке не только значительно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе.

Истинной целью реформы, по мнению активистов, является «полная деградация и ассимиляция русского общества».

Полный переход на преподавание на национальном языке латвийские власти планируют закончить в 2021-м году.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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