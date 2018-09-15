Около пяти тысяч человек прошли по Риге в защиту русских школ

В Риге прошло шествие в защиту русских школ. В нем приняли участие около пяти тысяч человек, передает «
Акцию организовал Русский союз Латвии. В РСЛ считают, что полный перевод на обучение на латышском языке не только значительно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе.
Истинной целью реформы, по мнению активистов, является «полная деградация и ассимиляция русского общества».
Полный переход на преподавание на национальном языке латвийские власти планируют закончить в 2021-м году.