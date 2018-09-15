На старом автодроме у села Варские загорелись покрышки

Около села Варские Рязанского района загорелись старые покрышки, оставшиеся от старого автодрома. Об этом сообщило издательство «
По неофициальной версии, огонь перекинулся на покрышки с горевшей травы. На месте работают пожарные.
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Фото: Издательство «Пресса»
Около села Варские Рязанского района загорелись старые покрышки, оставшиеся от старого автодрома. Об этом сообщило издательство «
По неофициальной версии, огонь перекинулся на покрышки с горевшей травы. На месте работают пожарные.
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.