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17:48, 15 сентября 2018 2 320
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На старом автодроме у села Варские загорелись покрышки

На старом автодроме у села Варские загорелись покрышки

Фото: Издательство «Пресса»

Около села Варские Рязанского района загорелись старые покрышки, оставшиеся от старого автодрома. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По неофициальной версии, огонь перекинулся на покрышки с горевшей травы. На месте работают пожарные.


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1 день назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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