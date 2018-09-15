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16:47, 15 сентября 2018 3 965
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Минсельхоз подвел итоги фотоконкурса «Вот так село»

Минсельхоз подвел итоги фотоконкурса «Вот так село»

Министерство сельского хозяйства Рязанской области подвело итоги фотоконкурса «Вот так село». Об этом сообщила его официальная группа во «ВКонтакте».

Жюри определило пятерку победителей:

  • Константин Тимченко, Рязань, «Солнце и тума — Сказочный восход»
  • Сергей Корнеев, Ухоловский район. Серия фотографий о полевых работах 2018 года.
  • Кирилл Островский, Кораблинский район. «От рассвета до заката».
  • Татьяна Кудимова, Касимовский район. «Кусай быстрей!».
  • Артем Каранин, Михайловский район. «Ариша».

Приз зрительских симпатий получила Ирина Хлунова за работу «Как васильки во ржи, цветут в лице глаза!». Эта фотография получила наибольшее количество голосов в группе.


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