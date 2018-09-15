Минсельхоз подвел итоги фотоконкурса «Вот так село»

Министерство сельского хозяйства Рязанской области подвело итоги фотоконкурса «Вот так село». Об этом сообщила его официальная
Жюри определило пятерку победителей:
- Константин Тимченко, Рязань, «Солнце и тума — Сказочный восход»
- Сергей Корнеев, Ухоловский район. Серия фотографий о полевых работах 2018 года.
- Кирилл Островский, Кораблинский район. «От рассвета до заката».
- Татьяна Кудимова, Касимовский район. «Кусай быстрей!».
- Артем Каранин, Михайловский район. «Ариша».
Приз зрительских симпатий получила Ирина Хлунова за работу «Как васильки во ржи, цветут в лице глаза!». Эта фотография получила наибольшее количество голосов в