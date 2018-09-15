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14:16, 15 сентября 2018 705
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ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Захарченко

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Захарченко

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Александра Захарченко. Об этом журналистам заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — сказал он. Он отметил, что одного человека, сотрудника СБУ, который дал показания, задержали.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар» неподалеку от своей резиденции в пятницу, 31 августа. Он получил тяжелое ранение в голову.

Подозреваемых в убийстве задержали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР стоят украинские власти. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Фото © РИА Новости / Сергей Аверин


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