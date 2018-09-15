ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Захарченко

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Александра Захарченко. Об этом журналистам заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «
«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — сказал он. Он отметил, что одного человека, сотрудника СБУ, который дал показания, задержали.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко
Подозреваемых в убийстве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
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