Жителя Старожилова осудили за кражу водки и палки колбасы. Об этом сообщил
16 января 2018 года мужчина был в гостях у своих знакомых, где они выпивали. Когда алкоголь закончился, он с другом пошли в магазин. Проходя мимо «Пятерочки», злоумышленник решил купить еще спиртного.
Зайдя в магазин, они взяли четыре бутылки водки и палку колбасы. Мужчина обнаружил, что у него нет денег, и прошел мимо кассы, отказав продавцу оплатить товар.
Своими действиями он причинил «Пятерочке» ущерб на сумму 1091 рубль.
Суд назначил грабителю лишение свободы на полтора года с испытательным сроком в 2,5 года.
Приговор не вступил в законную силу.