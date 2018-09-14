Вальс на площади Ленина и Олег Рязанский на белом коне. Губернатор обсудил с школьниками формат единого дня выпускника

Губернатор Николай Любимов на форсайт-сессии обсудил со старшеклассниками формат единого дня выпускника 2019 года. Встреча прошла в конференц-зале конгресс-отеля «Амакс» в четверг, 13 сентября. В ней также участвовали зампред правительства Лариса Крохалева, министр образования Ольга Щетинкина, и. о. главы администрации города Сергей Карабасов и учителя.
Участники разделились на шесть команд, каждая из которых предложила свои форматы проведения единого дня выпускника и оценила риски того или иного варианта.
Команды предложили создать арт-объект «Аттестат» на Лыбедском бульваре с годом выпуска «2019», аллею выпускников с именами известных рязанцев, провести массовое шествие и станцевать вальс на площади Ленина. Также поступило предложение посвящать старшеклассников в выпускники, при этом, церемонию должен проводить Олег Рязанский на белом коне.
«Особенность форсайт-сессии в том, что эти идеи не растворяются в воздухе, записывают на бумаге, за которые потом можно проголосовать, которые можно обсудить, которые в том числе сопровождаются оценкой риска и, соответственно, возможностями их преодоления», — сказал Любимов.
Отметим, в декабре 2017 года по итогам опроса педагогов и родителей учеников рязанских школ за проведение единого дня выпускника проголосовали более 60% опрошенных.
«То, что это будет, сомнений нет», — прокомментировал инициативу губернатор. При этом он добавил, что дата единого дня выпускника, 28 июня, еще не окончательная.