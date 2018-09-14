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16:30, 14 сентября 2018 337
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В Рязанской области заключенному ужесточили наказание за дачу ложных показаний

В Рязанской области заключенному ужесточили наказание за дачу ложных показаний

В Рязанской области мужчину осудили за дач заведомо ложных показаний. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Осужденного допросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дело в отношении знакомого по факту «дезорганизации деятельности» учреждения, в котором он отбывал наказание.

Зная, что знакомого могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку он «является виновником дезорганизации деятельности» учреждения, мужчина дал ложные показания. Суд признал их недостоверными.

Давшего ложные показания мужчину признали виновным по части 1 статьи 307 УК РФ. В совокупности ему назначили год лишения свободы в ИК строгого режима.


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