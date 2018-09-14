В Рязанской области заключенному ужесточили наказание за дачу ложных показаний

В Рязанской области мужчину осудили за дач заведомо ложных показаний. Об этом сообщил
Осужденного допросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дело в отношении знакомого по факту «дезорганизации деятельности» учреждения, в котором он отбывал наказание.
Зная, что знакомого могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку он «является виновником дезорганизации деятельности» учреждения, мужчина дал ложные показания. Суд признал их недостоверными.
Давшего ложные показания мужчину признали виновным по части 1 статьи 307 УК РФ. В совокупности ему назначили год лишения свободы в ИК строгого режима.