В Рязанской области подорожали йод и поливитамины. Мониторинг цен

В Рязанской области поливитамины подорожали на 3,8% (до 8,27 рублей за 10 таблеток) и йод на 2,9% (до 10,91 рублей за 10 миллилитров). Мониторинг августовских цен на медикаменты предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего за месяц снизилась цена на противовоспалительные таблетки «Нимесулид» на 2,2% (до 56,28 рублей за 10 таблеток).
Регион занял второе место в округе по стоимости «Валидола» — 15,03 рублей.
Самыми дешевыми в ЦФО остаются рязанские:
- «Левомеколь» — 117 рублей;
- «Сульфацетамид» — 14,58 рубля;
- «Алмагель» — 245,89 рубля;
- драже «Бромгексин» — 32,77 рубля.
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.