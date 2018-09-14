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12:28, 14 сентября 2018 978
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В Рязанской области подорожали йод и поливитамины. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали йод и поливитамины. Мониторинг цен

В Рязанской области поливитамины подорожали на 3,8% (до 8,27 рублей за 10 таблеток) и йод на 2,9% (до 10,91 рублей за 10 миллилитров). Мониторинг августовских цен на медикаменты предоставил Рязаньстат.

Значительнее всего за месяц снизилась цена на противовоспалительные таблетки «Нимесулид» на 2,2% (до 56,28 рублей за 10 таблеток).

Регион занял второе место в округе по стоимости «Валидола» — 15,03 рублей.

Самыми дешевыми в ЦФО остаются рязанские:

  • «Левомеколь» — 117 рублей;
  • «Сульфацетамид» — 14,58 рубля;
  • «Алмагель» — 245,89 рубля;
  • драже «Бромгексин» — 32,77 рубля.

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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