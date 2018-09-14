В Рязанской области двух мужчин задержали за незаконное хранение наркотиков

В Старожиловском и Михайловском районах двух мужчин задержали за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что 69-летний житель села Вороново Старожиловского района хранит дома наркотики. Оперативники обследовали его жилище и нашли пакет с высушенными фрагментами растений. Пенсионер хранил дома более 81 грамма марихуаны.
В Михайловском районе полицейские нашли в доме 45-летнего жителя поселка Троепольский более 20 граммов маковой соломки.
Происхождение изъятых наркотиков выясняется.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.