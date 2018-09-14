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12:07, 14 сентября 2018 691
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В Рязанской области двух мужчин задержали за незаконное хранение наркотиков

В Рязанской области двух мужчин задержали за незаконное хранение наркотиков

В Старожиловском и Михайловском районах двух мужчин задержали за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 69-летний житель села Вороново Старожиловского района хранит дома наркотики. Оперативники обследовали его жилище и нашли пакет с высушенными фрагментами растений. Пенсионер хранил дома более 81 грамма марихуаны.

В Михайловском районе полицейские нашли в доме 45-летнего жителя поселка Троепольский более 20 граммов маковой соломки.

Происхождение изъятых наркотиков выясняется.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.


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5 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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