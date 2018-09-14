В Рязанском супермаркете похитили терминал для оплаты картами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился директор магазина на окраине города и сообщил, что с кассы пропал переносной терминал.
Сотрудники полиции на месте проанализировали записи с камер видеонаблюдения: на них видно как мужчина, проходя мимо закрытой кассы, взял терминал, спрятал его под одежду и вышел на улицу.
Опросив жителей ближайших домов, полицейские выяснили, что злоумышленник скрылся на отечественном автомобиле. Оперативники проверили окружающие магазин дворы и вскоре нашли машину.
Автовладельца разыскали и задержали. Злоумышленник был нетрезв и не смог объяснить, зачем ему понадобился терминал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.