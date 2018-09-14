В Рязани прорвавшая канализация уничтожила более сотни картин. Об этом сообщила ГТРК «
Авария произошла в подвале выставочного зала «Артрум» на улице Стройкова. По словам его сотрудников, за неделю потоп был четыре раза.
Заведующая выставочным залом Наталья Жилинская рассказала, что в подвале был фонд, где хранили картины рязанских художников.
«К 100-летию училища (РВДДКУ имени Маргелова — прим. ред.) даже не можем нормально составить экспозицию, потому что часть картин находится в фонде, который внизу в подвале. Он затоплен. Мы даже не можем туда пройти и картины уже пришли в негодность, их нельзя предъявлять зрителям», — пояснила она.