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10:45, 14 сентября 2018 734
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В Рязани прорвавшая канализация уничтожила более сотни картин 1

В Рязани прорвавшая канализация уничтожила более сотни картин

В Рязани прорвавшая канализация уничтожила более сотни картин. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Авария произошла в подвале выставочного зала «Артрум» на улице Стройкова. По словам его сотрудников, за неделю потоп был четыре раза.

Заведующая выставочным залом Наталья Жилинская рассказала, что в подвале был фонд, где хранили картины рязанских художников.

«К 100-летию училища (РВДДКУ имени Маргелова — прим. ред.) даже не можем нормально составить экспозицию, потому что часть картин находится в фонде, который внизу в подвале. Он затоплен. Мы даже не можем туда пройти и картины уже пришли в негодность, их нельзя предъявлять зрителям», — пояснила она.


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57 минут назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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