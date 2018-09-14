В Рязани отремонтируют цирковое общежитие. Об этом сообщил в пятницу, 14 сентября, сообщил глава Росгорцирка Дмитрий Иванов.
«У нас есть желание и финансовые возможности для капитального ремонта здания», — отметил Иванов.
По его словам, общежитие находится в
«Да, здание нам не принадлежит, но артисты-то живут там наши», — добавил он.
Напомним, в феврале 2016 года администрация Рязани подавала в суд на «Росгосцирк» за
Дмитрий Иванов подчеркнул, что в настоящее время долг общежития перед администрацией Рязани погашен.