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15:07, 14 сентября 2018 358
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В Рязани отремонтируют цирковое общежитие

В Рязани отремонтируют цирковое общежитие

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани отремонтируют цирковое общежитие. Об этом сообщил в пятницу, 14 сентября, сообщил глава Росгорцирка Дмитрий Иванов.

«У нас есть желание и финансовые возможности для капитального ремонта здания», — отметил Иванов.

По его словам, общежитие находится в аренде у региона.

«Да, здание нам не принадлежит, но артисты-то живут там наши», — добавил он.

Напомним, в феврале 2016 года администрация Рязани подавала в суд на «Росгосцирк» за долги по аренде общежития с 1 июня 2015-го. На тот момент они превышали 2,6 миллиона рублей. За долги мэрия планировала отобрать общежитие.

Дмитрий Иванов подчеркнул, что в настоящее время долг общежития перед администрацией Рязани погашен.


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