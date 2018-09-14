В Рязани мужчины претендуют на большую зарплату, чем женщины. Исследование провели эксперты HeadHunter, которые проанализировали резюме горожан в возрасте от 25 до 55 лет за последний год.
Так, 46% женщин в Рязани претендуют на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей (45,9% резюме), четверть рассчитывают на 30-40 тысяч, а еще 12% указывают в резюме более 40 тысяч.
30% мужчин претендуют на 35-55 тысяч рублей, еще 30% указывает в резюме 20-35 тысяч.
Зарплату от 55 до 75 тысяч намерены получать 7,4% рязанцев.
Отмечается, что мужчины ищут работу в высокооплачиваемых отраслях, но даже внутри одной профессии женщины претендуют на более низкий заработок.