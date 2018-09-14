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11:03, 14 сентября 2018 696
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В Рязани мужчины претендуют на большую зарплату, чем женщины — исследование

В Рязани мужчины претендуют на большую зарплату, чем женщины — исследование

Фото: Pixabay.com

В Рязани мужчины претендуют на большую зарплату, чем женщины. Исследование провели эксперты HeadHunter, которые проанализировали резюме горожан в возрасте от 25 до 55 лет за последний год.

Так, 46% женщин в Рязани претендуют на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей (45,9% резюме), четверть рассчитывают на 30-40 тысяч, а еще 12% указывают в резюме более 40 тысяч.

30% мужчин претендуют на 35-55 тысяч рублей, еще 30% указывает в резюме 20-35 тысяч.

Зарплату от 55 до 75 тысяч намерены получать 7,4% рязанцев.

Отмечается, что мужчины ищут работу в высокооплачиваемых отраслях, но даже внутри одной профессии женщины претендуют на более низкий заработок.


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