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16:02, 14 сентября 2018 614

В «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности

В «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!».

Ежегодный конкурс в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения пройдет с 17 сентября по 17 декабря для детей и подростков от 5 до 17 лет.

Художникам предлагается выполнить работу на тему опасности электрического тока или изобразить основные правила поведения вблизи энергообъектов. Принимаются работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике.

Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса. Работу необходимо сопроводить обязательной краткой информацией об авторе: ФИО, возраст и дата рождения, контактные данные учебного заведения и преподавателя, ФИО родителей или законных представителей, адрес проживания, телефон, электронный адрес.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте МРСК Центра и Приволжья.

Сотрудники филиала также напомнили рязанцам, что на сайте в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности», а также в группе «Электропатруль» во «ВКонтакте» представлены тематические методические пособия и наглядные материалы, видео- и аудиоролики, книги, игры и тесты.

«Изучение материала поможет детям не только найти идеи для творческих работ, но и повысить электрограмотность», — отметили в сообщении.

Победителей в трех возрастных категориях наградят призами.

Работы принимаются по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом №12, филиал «Рязаньэнерго», с пометкой «для пресс-службы». Телефоны для справок: 20-44-28, 20-42-28.


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