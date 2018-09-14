В «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!».
Ежегодный конкурс в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения пройдет с 17 сентября по 17 декабря для детей и подростков от 5 до 17 лет.
Художникам предлагается выполнить работу на тему опасности электрического тока или изобразить основные правила поведения вблизи энергообъектов. Принимаются работы формата А3 или А4 на любом материале и в любой художественной технике.
Каждый рисунок должен иметь название и соответствовать теме конкурса. Работу необходимо сопроводить обязательной краткой информацией об авторе: ФИО, возраст и дата рождения, контактные данные учебного заведения и преподавателя, ФИО родителей или законных представителей, адрес проживания, телефон, электронный адрес.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на
Сотрудники филиала также напомнили рязанцам, что на
«Изучение материала поможет детям не только найти идеи для творческих работ, но и повысить электрограмотность», — отметили в сообщении.
Победителей в трех возрастных категориях наградят призами.
Работы принимаются по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом №12, филиал «Рязаньэнерго», с пометкой «для пресс-службы». Телефоны для справок: 20-44-28, 20-42-28.