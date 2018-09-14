В России на треть выросла смертность от рака

В 30 регионах России выросла смертность от рака. Итоги подвели за прошедшие годы, передает
Анализ провели на основе данных Минздрава по заболеваемостью онкологией в 2016—2017.
Смертность от злокачественных новообразований в целом по стране снизилась на 2,4%. В 2016 году зафиксировали 198,9 на 100 тысяч населения, в 2017 — 194,2 на 100 тысяч.
Активнее всего смертность от онкологических заболеваний росла в Магаданской области (7,7%), Дагестане (7,2%), Башкортостане (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).