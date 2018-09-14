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17:07, 14 сентября 2018 1 272
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В понедельник перекроют Ряжское шоссе. Изменения движения общественного транспорта

В понедельник перекроют Ряжское шоссе. Изменения движения общественного транспорта

В понедельник, 17 сентября, на Ряжском шоссе перекрыли движение около дома №18. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонта теплотрассы движение перекроют с 7:00 до 12:00.

На это время изменится движение маршрутов автобусов №№7 и 88.

Со стороны площади Театральной автобусы поедут до остановки «Завод Рязцветмет» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улице Рязанской, через остановку ТЦ «Олимп», по улице Южный Промузел, по дороге в районе ОАО «Рязанское химволокно» с выездом на Ряжское шоссе, далее по своим маршрутам.


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8 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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