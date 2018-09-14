В понедельник перекроют Ряжское шоссе. Изменения движения общественного транспорта

В понедельник, 17 сентября, на Ряжском шоссе перекрыли движение около дома №18. Об этом сообщил
Из-за ремонта теплотрассы движение перекроют с 7:00 до 12:00.
На это время изменится движение маршрутов автобусов №№7 и 88.
Со стороны площади Театральной автобусы поедут до остановки «Завод Рязцветмет» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улице Рязанской, через остановку ТЦ «Олимп», по улице Южный Промузел, по дороге в районе ОАО «Рязанское химволокно» с выездом на Ряжское шоссе, далее по своим маршрутам.