Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:20, 14 сентября 2018 333
 0    0

В Михайловском районе столкнулись КамАЗ и «Логан»

В Михайловском районе столкнулись КамАЗ и «Логан»

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Михайловском районе столкнулись КамАЗ и Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, около 20:00 на 205 километре М-6. Есть пострадавшие.

На место происшествия выехали один расчет и трое пожарных.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:20, 14 сентября 2018
В Михайловском районе столкнулись КамАЗ и «Логан»
18:46, 14 сентября 2018
В Москве мужчина на спор выстрелил себе в ногу
17:41, 14 сентября 2018
В Ряжском районе на почтальона напала собака
16:24, 14 сентября 2018
Рязанский застройщик прокомментировал пожар в высотке
15:21, 14 сентября 2018
У московского бизнесмена украли из банковской ячейки сто тысяч евро
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
11 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 43 261
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 815
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 23 941
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 147
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
3:31, 10 сентября 2018 18 001
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум